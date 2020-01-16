В Жогорку Кенеше заговорили о митинге, проходящем у Белого дома

Спикер Дастан Джумабеков заверил, что для депутатов очень важны проблемы жителей приграничных сел
Спикер ЖК Дастан Джумабеков обратился с заявлением к гражданам, которые сейчас митингуют у здания парламента с требованием решить проблемную ситуацию на кыргызско-таджикской границе.
Торага отметил, что накануне вице-премьер-министр КР Жениш Разаков встретился с таджикской стороной и провел переговоры.
- По вопросу границы сегодня идут работы, - сказал Джумабеков. - Я хочу напомнить, что парламент своевременно рассматривает проблемы, связанные с данным участком границы, и выносит решения. Также, правительство непрерывно работает, и вчера вице-премьер-министр встретился с помощником главы правительства Таджикистана. Хочу отметить, что в ходе переговоров был достигнут ряд соглашений. Для нас очень важны проблемы жителей данного участка.
VESTI.KG
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