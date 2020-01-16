У "Белого дома" проходит митинг по пограничному вопросу. Список требований

У "Белого дома" проходит митинг по вопросу кыргызско-таджикской границы.

"На кыргызско-таджикской границе очередное обострение. С 9 января происходят стычки жителей на участке границы возле кыргызского села Көк-Таш. В связи с этим мы выдвинули свои требования", - сообщили Kaktus.media организаторы митинга "Чек-ара коомдук бирикмеси".

Участники митинга выдвинули следующие требования:

открытая работа Комиссии по делимитации и демаркации границ

освободить граждан Кыргызской Республики, которых МВД задержали во время акции протеста по границе

вернуть широкие полномочия губернатору

освободить от должности Жениша Разакова и Акрама Мадумарова

включить в состав комиссии Курманбая Искендерова

придать особый статус генерал-губернаторства Баткенской области

Срочно утвердить пограничную линию

прекратить контрабанду ГСМ.

kaktus.media