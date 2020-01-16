У "Белого дома" проходит митинг по вопросу кыргызско-таджикской границы.
"На кыргызско-таджикской границе очередное обострение. С 9 января происходят стычки жителей на участке границы возле кыргызского села Көк-Таш. В связи с этим мы выдвинули свои требования", - сообщили Kaktus.media организаторы митинга "Чек-ара коомдук бирикмеси".
Участники митинга выдвинули следующие требования:
открытая работа Комиссии по делимитации и демаркации границ
освободить граждан Кыргызской Республики, которых МВД задержали во время акции протеста по границе
вернуть широкие полномочия губернатору
освободить от должности Жениша Разакова и Акрама Мадумарова
включить в состав комиссии Курманбая Искендерова
придать особый статус генерал-губернаторства Баткенской области
Срочно утвердить пограничную линию
прекратить контрабанду ГСМ.
kaktus.media
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