Текебаев вышел из себя после вопроса журналиста об уходе из партии Шыкмаматова

Он рассказал, как просил своего соратника стать лидером «Ата Мекен» и привести «социалистов» в парламент.

Лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева возмутил вопрос журналиста по поводу выхода из рядов «социалистов» теперь уже бывшего депутата Алмамбета Шыкмаматова.

Напомним, 27 декабря 2019 года Шыкмаматов заявил о том, что уходит с поста лидера парламентской фракции «Ата Мекен» и из партии. Как объяснил Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Нурбек Сыдыгалиев якобы договорились, что каждый из них будет депутатом по 2,5 года. Однако на следующий день Нурбек Сыдыгалиев заявил ряду СМИ, что не было никакой договоренности и переговоров по мандату.

Текебаев в свою очередь заявил, что это ложь, которую распространяет Сыдыгалиев.

«Ты стараешься опустить меня до уровня Нурбека. Я опущусь до него и отвечу. Ты сходи к секретариату и спроси там ребят - они тебе ответят, что это правда. Зачем мне нужно было придумывать это? Талант Узакбаев тебе подтвердил, как они собирали подписи. Нужно быть джигитом и не врать. Если бы причина ухода Шыкмаматова состояла в другом, я бы рассказал о ней. Сказал бы, что разочарован своим учеником. Но я же не заявил об этом. Наоборот, я ему дал роль лидера», - прокомментировал Текебаев.

Кроме того, он рассказал, как попросил Шыкмаматова стать лидером партии.

«В последний раз мы с ним общались на мой день рождения. При свидетелях я ему говорил, что меня могут посадить в тюрьму, и единственным лидером партии будет он. Я просил привести партию в парламент, составить список и собрать команду. Они это тоже будут опровергать?», - возмутился Омурбек Чиркешович.

Журналист поинтересовался, почему в партии «Ата Мекен» торгуются за депутатское кресло. В ответ Текебаев раздраженно спросил: «Кто торгуется? Отвечай! Ты что язык проглотил? Таким у нас нет места в партии».

VESTI.KG