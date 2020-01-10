Премьер-министр поручил усилить охрану государственной границы

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на кыргызско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области, сообщает аппарат правительства.

ГПС: Стрельба на границе с таджикской стороны прекратилась. Но ситуация напряженная

Правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента.

Глава правительства также поручил вице-премьер-министру Кыргызской Республики Женишу Разакову усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что должны быть приняты исчерпывающие меры для недопущения каких-либо провокаций и эскалации ситуации до продвижения вопросов делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. По его словам, сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах.

В ночь с 9 на 10 января на границе Таджикистана и Кыргызстана в Баткене произошел очередной конфликт.

По данным Погранслужбы КР, в ночь с 9 на 10 января, в 00:40, в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные закидали камнями автомашину гражданина Кыргызстана, направлявшегося в Баткен, и скрылись на территории Таджикистана.

По версии Таджикистана, конфликт первыми начали с кыргызской стороны.

kaktus.media