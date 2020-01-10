Верховный суд отменил решение о незаконности назначения главы Федерации профсоюзов

«Такие споры разрешаются во внесудебном порядке»

Верховный суд отменил решение Первомайского районного суда о незаконности назначения Мирбека Асанакунова на должность председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом информирует пресс-служба ВС КР.

«Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КР от 9 января 2020 года решение Первомайского районного суда Бишкека от 31 января 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 31 октября 2019 года отменены», - говорится в сообщении.

Год назад Первомайский районный суд признал недействительным избрание Мирбека Асанакунова на должность главы федерации.

Но сейчас производство по делу по исковому заявлению Эдиля Тыныстанова к Федерации профсоюзов Кыргызстана о признании недействительным постановления Совета Федерации профсоюзов от 16 января 2017 года об избрании председателя Мирбека Асанакунова прекращено.

«В связи с тем, что такие споры разрешаются во внесудебном порядке», - пояснили в Верховном суде.

Напомним, бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Мирбек Асанакунов стал председателем ФПК в январе 2017 года.

Члены совета Федерации профсоюзов почти сразу заявили о нарушениях во время голосования. Некоторые также поставили под сомнения информацию в трудовой книжке нового председателя: например, организацию «Аман-Имарат-Курулуш», где он якобы работал с 1999 по 2007 год, по документам зарегистрировали только в 2009 году.

Также СМИ сообщают, что имени Асанакунова не нашлось в списках студентов за 1998-2002 годов (год окончания вуза по специальности «юриспруденция» указан в его резюме) ни Института переподготовки и повышения квалификации КНУ, ни Юридической академии, в которую он был позже преобразован.

Следствие подтвердило факт фальсификации, но в июле 2018 года уголовное дело все равно прекратили в связи с истечением срока давности.

В мае 2018 года Vesti.kg сообщало о том, что члены профсоюзов выходили на мирный митинг, требуя отставки Асанакунова. Они вменяли ему в вину коррупцию в федерации.

Позже организатора митинга, экс-директора санатория «Кыргызстан» Венеру Маймендееву уволили за «присвоение средств в особо крупном размере». Протесты в ФПК назвали «подковерной возней».

Тогда в суд подал Эдиль Тыныстанов, член совета Федерации профсоюзов и кандидат на пост председателя. Первомайский районный суд удовлетворил иск.

В марте 2019 года у здания Федерации профсоюзов снова прошел митинг.

VESTI.KG