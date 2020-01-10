Дело по Кой-Ташу расследовано. Часть материалов засекречена

Досудебное производство по кой-ташским событиям официально завершено. Обвиняемым и их адвокатам
предстоит ознакомиться с материалами дела. Об этом сообщила обвиняемая по кой-ташским событиям Кундуз Джолдубаева.
Она отметила, что ее обвиняют по семи пунктам Уголовного кодекса КР:
Организация покушения на насильственный захват власти.
Организатор преступления или руководившее его исполнением - захват и удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях принуждения государства.
Организатор преступления или руководившее его исполнением - организация массовых беспорядков.
Организация хищения оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц
Организация примения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания
Воспрепятствование деятельности следователя, то есть, организация - вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования досудебного производства.
Организация применения насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.
"Следствие утверждает, что по делу имеются достаточные доказательства, дающие основания для подозрения в совершении мною всех этих тяжких преступлений.
Абсурд да и только", высказалась Джолдубаева.
Она добавила, что часть материалов дела засекретили, что дает возможность властям проводить судебное разбирательство в закрытом режиме.
Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма один человек - сотрудник "Альфы" Усен Ниязбеков погиб, несколько человек получили ранения.
По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них - бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП "Дан" Алга Кылычев заключили сделку со следствием и их дела будут выделены в отдельное производство.
kaktus.media
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