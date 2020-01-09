Пресс-секретарь президента прокомментировала нападение на журналиста Болота Темирова

Сегодня, 9 января,на пресс-конференции руководитель пресс-службы президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева ответила на вопрос по поводу нападения неизвестных на главного редактора сайта Factchek.kg Болота Темирова.

По ее словам, избиение любого гражданина - вне зависимости от его деятельности - недопустимо.

"Мы сожалеем. Надеюсь, что данный факт будет исследован нашими правоохранителями. Даже если это не связано с его профессиональной деятельностью, каждое преступление должно быть раскрыто. Это аксиома. Каждый гражданин имеет право на защиту", - сказала она.

Стамалиева также процитировала слова президента, что сильный гражданский сектор, свободная пресса - неизменный принцип развития КР.

Сегодня, 9 января, примерного в 12:30 главного редактора Factchek.kg Болота Темирова избили возле редакции. Нападавшие забрали телефон, который выпал из рук Темирова.

vesti.kg