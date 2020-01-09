Мэрия Бишкека: Изымать землю у горожан не будут

Активисты не верят представителям муниципалитета

Отбирать землю у бишкекчан после принятия Плана детальной планировки (ПДП) не будут. Об этом сообщают в мэрии столицы.

«Мэрия Бишкека работает исключительно в интересах горожан, убедительно просим вас не поддаваться на различного рода провокации в социальных сетях», - говорится в сообщении.

В муниципалитете уверяют, что проект обсужден с горожанами и одобрен правительством, Жогорку Кенешем, городскими службами, общественными организациями, Союзом архитекторов КР, межведомственной комиссией и депутатами Бишкекского городского кенеша.

«Внимание! ПДП не рассматривает изъятие земельных участков горожан и не узаконивает ранее построенные объекты, - подчеркивают там. - Ни у кого нет права вынуждать или давить на горожан продавать имущество, тем более изымать его против воли, руководствуясь ПДП».

Член партии «Зеленых» и активист Александр Толмачев на уверения мэрии не полагается.

- У людей уже пытались отобрать землю, - говорит он Vesti.kg. - Например, на улице Линейной в Бишкеке. Там действует гостиница, но территорию хотят отобрать. Земля выдана в 1965 году, а директор «Городских парков» Калича Умуралиева вещает, что это не частная собственность, что ее получили незаконно.

По словам Толмачева и других активистов, общественные слушания прошли не по всем вопросам и при малом количестве приглашенных.

«Когда слушания проходили в Ленинском районе, туда пригласили троих бабушек-домкомов, они думали их с 8 Марта будут поздравлять, а оказывается «общественные» слушания, - поделилась Ольга Бурыма. - Потом также и в Свердловский район несколько домкомов приглашали «своих», в Первомайский уже побольше людей пришло, но это общественными слушаниями не назовешь».

25 декабря 2019 года на XXVIII сессии Бишкекского городского кенеша депутаты приняли план детальной планировки (ПДП) центральной части столицы.

ПДП является техническим документом и устанавливает основные требования (плотность, функциональное назначение, линии регулирования, транспортную и инженерную инфраструктуру) при проектировании зданий и сооружений. Он служит основным документом при разработке проектов застройки кварталов и участков, при выдаче архитектурно-планировочных условий на проектирование.

В мэрии напоминают, что проект детальной планировки разработан Государственным проектным институтом градостроительства и архитектуры на основании действующего Генерального плана Бишкека до 2025 года, согласно заданию мэрии Бишкека в 2015 году.

vesti.kg