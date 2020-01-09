Сегодня Бишкекский горсуд решит судьбу телеканала, принадлежащего Атамбаеву

Сторонники бывшего президента опасаются рейдерского захвата его имущества

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявили о том, что у него могут рейдерски забрать «7 канал», который он приобрел в апреле 2018 года.

Телеканал «Апрель» опубликовал документы купли-продажи, которые якобы свидетельствуют о том, что телеканал был законно приобретен Алмазбеком Атамбаевым и фондом «Апрель» у Майрамкуль Мамбеталиевой.

По информации «Апреля», позже Мамбеталиева заявила, что не продавала «7 канал», а ее подпись на договоре сфальсифицирована.

После штурма дома бывшего президента Военная прокуратура арестовала здание «7 канала» в Оше, но спустя несколько дней офис открыли для сотрудников, и телеканал продолжил свою работу, в то время как «Апрелю» не позволили выйти в эфир.

Соратники Атамбаева полагают, что канал хотят рейдерски захватить.

Сегодня Бишкекский городской суд рассмотрит заявление Майрамкуль Мамбеталиевой.

VESTI.KG