В «Умут 2020» заявили, что по-прежнему настроены решительно, несмотря на давление власти

Там объяснили, что пассивность Ширин Айтматовой в Сети связана с праздничными днями

Политическое движение «Умут 2020» продолжит вести свою деятельность и выпускать расследования. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил представитель движения Нурсултан Акылбек.

- Мы продолжаем работать,- заверил он. - В скором времени собираемся организовать встречу с активистами и будем выпускать новые расследования. Несмотря на давление власти, мы настроены решительно.

По словам Акылбека, отсутствие активности в Твиттере лидера «Умут 2020», экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой связано с праздничными днями.

Примечательно, что 27 декабря 2019 года Айтматова написала на своей странице, что «не будет твитить», если ее супруга прекратят бить. Через несколько часов ее твиттер-аккаунт был удален, однако через некоторое время он снова стал доступен.

Позже Vesti.kg обратились за комментарием к директору Национального центра по предупреждению пыток Нурдину Сулайманову, который навещал супруга Айтматовой. Сулайманов заявил, что Сыргак Кенжебаев не жалуется на условия содержания, и в отношении него не применяется насилие.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что отсутствие активности Айтматовой в Сети связано с давлением власти. Только сегодня, 8 января, экс-депутат впервые за 13 дней возобновила активность в Твиттере.

VESTI.KG