Адвокат Садыра Жапарова: ГСИН вводит общественность в заблуждение

Защита осужденного политика собирается провести пресс-конференцию

Госслужба исполнения наказаний вводит общественность в заблуждение, утверждая, что Садыр Жапаров не может быть условно-досрочно освобожден в октябре 2021 года. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По словам юриста, согласно новым поправкам в Уголовно-процессуальном кодексе, его подзащитного в феврале 2020 года должны перевести в колонию-поселение, а в октябре 2021 года - условно-досрочно освободить. Более того, в ГСИН подтвердили, что другому адвокату политика, Замирбеку Базарбекову, действительно предоставили документ о том, что Жапаров будет перемещен в колонию-поселение.

Однако сейчас в ведомстве заверили, что осужденные за совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации не могут быть переведены в колонию-поселение. Кроме того, по информации ГСИН, к ним не применяется условно-досрочное освобождение. В настоящее время проводится служебное расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах адвокату Жапарова вручили документ.

«По данному факту службой внутренних расследований ГСИН проводится служебное расследование, по результатам которого виновные лица будут наказаны в дисциплинарном порядке»,- заявили в ГСИН.

По словам Токтосунова, в ближайшее время он и сторонники Жапарова намерены провести пресс-конференцию.

- Жапаров был ранее осужден за преступления в составе организованной группы,- согласился адвокат. - Когда новые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс вступили в силу, эту статью убрали. Они ссылаются только на это. Ранее она относилась к «особо тяжким» преступлениям, а сейчас - к «тяжким». ГСИН вводит всех в заблуждение. Скоро мы собираемся провести пресс-конференцию, поскольку они неправильно толкуют законы.

Напомним, в середине октября адвокаты Садыра Жапарова обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с прошением о помиловании. Но комиссия по помилованию при президенте направила документ в ГСИН на доработку.

В 2018 году бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам заключения в колонии усиленного режима.

В апреле 2019 года Верховный суд частично удовлетворил заявление адвоката Жапарова и сократил срок заключения на полтора года в связи со вступлением в силу новых кодексов.

По данным ГСИН, срок наказания Садыра Жапарова истекает 5 сентября 2026 года.

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