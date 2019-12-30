Депутаты продлили себе выходные? Они соберутся на заседание только 13 января

Заседания Жогорку Кенеша 8, 9 и 10 января отменяются. Такое решение приняли депутаты.



Депутаты решили в эти дни поработать с избирателями в регионах.

Отметим, с 1 по 7 января в Кыргызстане являются нерабочими днями в связи с новогодними выходными. Таким образом отменяются два пленарных заседания и одно заседание фракции, которые должны были пройти с 8 по 10 января.

Депутаты соберутся вместе лишь в понедельник 13 января

kaktus.media