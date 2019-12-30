Политолог: Айсулуу Мамашова — в политике никто

Однако все опрошенные члены фракции «Ата Мекен» поддержали свою коллегу, отметив ее активность.

У депутата Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашовой недостаточно опыта для того, чтобы быть лидером фракции «Ата Мекен». Таким мнением с Vesti.kg поделилась политолог Айнура Арзыматова.

- На сегодня Айсулуу Мамашова — никто в политическом пространстве, — сказала она. — У нее нет опыта в политической борьбе, никогда не было прорывных идей с ее стороны. Ставить такого безликого человека — технология Текебаева. Это значит, она будет управлять формально, а фактически у руля будет стоять Текебаев.

Арзыматова не исключает, что между отцом Мамашовой и Текебаевым могла заключиться сделка, поскольку ее отец — состоятельный предприниматель.

- Мамашова — дочь олигарха, — отметила эксперт. — Возможно, выбор Текебаева остановился на ней, потому что здесь играет роль финансовый вопрос. Сейчас все политические партии нуждаются в финансах. Айсулуу Мамашова из очень богатой семьи. Поэтому выбор неслучайный. Это выгодно Текебаеву.

Между тем коллеги Мамашовой из фракции «Ата Мекен» довольны ее назначением. Абдимуктар Искандеров сказал в беседе с Vesti.kg, что «молодая и активная».

- Она очень активная, — заверил он. — Партия «Ата Мекен» дает дорогу молодым, пускай они учатся и активно проявляются. Здесь еще играет роль гендерный вопрос. Я считаю, что это правильное решение.

Еще один депутат ЖК Искандер Гаипкулов также поддержал свою коллегу. По его словам, управлять фракцией не сложно.

- Недавно было выступление Текебаева, где он говорил, что нужно давать возможность проявлять себя в политике молодым, — подчеркнул Гаипкулов. — Управлять фракцией не так уж и тяжело, потому что все члены между собой ладят. Мы ей будем помогать. У нее есть харизма, есть желание работать. Она самостоятельная, ни в каких скандалах не участвовала. За четыре года она хорошо себя показала.

Напомним, что 27 декабря экс-лидер фракции «Ата Мекен» сдал свой мандат и вышел из партии по причине разногласий с Омурбеком Текебаевым.

В этот же день члены фракции единогласно проголосовали за Айсулуу Мамашову и она стала новым лидером, заменив Алмамбета Шыкмаматова.

В беседе с Vesti.kg она заявила, что не ожидала подобного поворота событий, поскольку не выдвигала свою кандидатуру.

VESTI.KG