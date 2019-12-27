Омурбек Текебаев: Шла работа, чтобы освободили место для Сыдыгалиева

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев прокомментировал скандал в политической организации и добровольную сдачу депутатского мандата Алмамбетом Шыкмаматовым.
По его словам, никаких разногласий с Шыкмаматовым у него не было. "Было внутрипартийное соглашение, что он сдаст мандат и уступит место молодому кандидату Нурбеку Сыдыгалиеву. Но были разные препятствия, уголовное преследование самого Шыкмаматова. Шла работа, чтобы освободили место для Сыдыгалиева. Эти четверо вышли не из партии, а из списка претендентов. Изначально было решено, что Сыдыгалиев и Шыкмаматов, поскольку они из одного округа, будут депутатами по очереди", - сказал Текебаев.
Он добавил, что заявления от Алмамбета Шыкмаматова о выходе из партии в секретариат не поступало. "Если поступит, мы ему откажем. Он - часть партии, как его можно отпустить", - подчеркнул Текебаев.
Напомним, новым лидером фракции стала Айсулуу Мамашова. Депутатский мандат Шыкмаматова достался Нурбеку Сыдыгалиеву.
kaktus.media
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