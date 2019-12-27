Бывшие чекисты считают, что обещавшему уволиться Орозбеку Опумбаеву можно дать время

«Поэтому глава ГКНБ спокойно сидит и его даже совесть не беспокоит»

Должен ли глава ГКНБ Орозбек Опумбаев уйти в отставку, решать президенту, а силовые структуры 7-8 августа 2019 года действовали в рамках закона. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-заместитель генерального прокурора и министра национальной безопасности, генерал-майор юстиции в отставке Кубатбек Кожоналиев.

- Когда кому уходить в отставку – решает президент, - сказал он. – Единственное исключение – по болезни. А силовики несмотря на некоторые погрешности сделали все правильно. Это я как юрист говорю.

Отметим, что 13 августа Опумбаев пообещал уйти в отставку, когда виновные в событиях в Кой-Таше будут наказаны.

Кожоналиев отметил, что по закону гражданин считается понесшим ответственность, когда обвинительное решение суда вступит в силу. Поэтому у председателя Госкомитета нацбезопасности еще есть время.

Экс-замглавы ГКНБ Марат Иманкулов уверен, что как офицер Орозбек Опумбаев знал, что делает, когда обещал уйти в отставку. Следовательно, наверняка понимает, что слово придется сдержать.

- Но принять ли отставку – это дело президента, главнокомандующего, - подчеркнул он в разговоре с Vesti.kg. – Ему виднее, хорошо ли работает глава ГКНБ. И если есть причины, по которым он не хочет принимать отставку, значит, так и должно быть. На то это и спецслужбы, чтобы не все всем со стороны было известно.

Впрочем, экс-замглавы ГКНБ добавил, что общие сведения об эффективности даже военного органа к гражданскому обществу должны поступать.

Бывший начальник отдела ГКНБ, политолог Максат Мамытканов тоже заметил, что слово – не воробей, и сказанное публично не останется незамеченным.

- Но решение об отставке дезавуировал сам президент, - говорит он Vesti.kg. – Сказал: я сам буду решать. Опумбаев – военнослужащий, и президент – его непосредственный командир. Поэтому спокойно сидит и его даже совесть не беспокоит – он выполняет приказ. Уйти он может только демонстративно, если бы ну очень не хотел занимать эту должность.

По мнению Мамытканова, вернее будет поднять вопрос об отставке председателя ГКНБ не сейчас, а когда уголовные дела о событиях в Кой-Таше будут завершены.

- Пока что не нашли ответов на многие вопросы, - пояснил он. – Обвинение в убийстве бойца «Альфа» ведь предъявили Алмазбеку Атамбаеву. По итогам суда станет яснее. А там посмотрим.

9 декабря 2019 года госкомиссия по событиям в Кой-Таше представила свое заключение в Жогорку Кенеше. Многие раскритиковали позицию ее членов, посчитав, что те выгораживают сотрудников силовых структур.

Депутат Дастан Бекешев напомнил Опумбаеву, что тот обещал уйти в отставку, но почему-то все еще не ушел. Глава ГКНБ не ответил парламентарию.

Напомним, 8 августа 2019 года председатель Госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев на внеочередной сессии парламента заявил, что хочет подать в отставку из-за трагических последствий спецоперации в Кой-Таше.

«В произошедшем есть и моя вина, - сказал он. - Можно было задействовать все 3,5 тыс. своих бойцов, и такого бы не было».

Сооронбай Жээнбеков подтвердил получение прошения, но добавил, что не принял его.

«Уйти в такое сложное время — самое легкое, что можно сделать, - объяснил глава государства. - После стабилизации обстановки мы еще придем к тому, чтобы рассмотреть ответственность силовиков».

13 августа Орозбек Опумбаев повторил, что все равно уйдет в отставку, но после того как все, кто нападал на спецназовцев, сядут в тюрьму.

«Я закончу эту работу, посажу всех (особенно тех, кто напал на моих сотрудников), а потом уйду», — сказал он.

7 августа спецназ «Альфа» и сотрудники МВД провели неудачный штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Сторонники экс-главы государства взяли в заложники шестерых бойцов.

8 августа силовикам все же удалось заставить Атамбаева сдаться. В ходе столкновений погиб один сотрудник ГКНБ, больше сотни человек получили травмы, в том числе очень тяжелые. Среди последних оказалось много правоохранителей.

Отметим, что сейчас почти все сторонники Алмазбека Атамбаева, находившиеся 7-8 августа в Кой-Таше, находятся под следствием – либо в СИЗО, либо под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

12 декабря в СИЗО-1 до 9 февраля 2020 года водворили экс-депутата ЖК Равшана Жээнбекова. Его, как и остальных, подозревают в захвате в заложники сотрудников «Альфы», организации массовых беспорядков и попытке захвата власти.

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