Даже Болот Шер — список кандидатов в депутаты покинули 4 соратника Текебаева

Три человека, вышедших из списка, — бывшие депутаты ЖК. Четвертый занимал посты замминистра обороны и замглавы Госпогранслужбы.
В пятницу, 27 декабря, четыре члена партии "Ата Мекен" вышли из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, сообщили в Центризбиркоме.
Напомним, бывший глава парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов сегодня заявил, что сдает депутатский мандат и уходит из одноименной партии из-за разногласий с ее лидером Омурбеком Текебаевым. ЦИК уже получил заявление Шыкмаматова и лишил его мандата.
Из списка вышли Талантбек Узакбаев, Ташполот Балтабаев, Болот Шер и Рысбек Мирзаматов.
Балтабаев был депутатом двух созывов, в том числе предыдущего, в нем же он исполнял обязанности спикера. Узакбаев — бывший министр сельского хозяйства и экс-парламентарий. Шер был депутатом Жогорку Кенеша и министром внутренних дел. Мирзаматов работал депутатом Ошского горкенеша, занимал посты замминистра обороны и замглавы Госпогранслужбы.
Отметим, что в результате выхода указанных кандидатов из списка мандат, ставший вакантным после Шыкмаматова, получил Нурбек Сыдыгалиев.
sputnik.kg
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