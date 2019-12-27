Кто стал депутатом Жогорку Кенеша вместо Шыкмаматова

Алмамбет Шыкмаматов вышел из партии "Ата Мекен" и отказался от мандата. Вместо него депутатом стал другой "атамекеновец".
Нурбек Сыдыгалиев стал новым депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" вместо Алмамбета Шыкмаматова, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Теперь уже экс-глава парламентской фракции "Ата Мекен" Шыкмаматов сегодня, 27 декабря, заявил, что сдает депутатский мандат и уходит из одноименной партии из-за разногласий с ее лидером Омурбеком Текебаевым.
Как рассказали в ЦИК, заявление от Шыкмаматова поступило и он был лишен депутатского мандата.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!