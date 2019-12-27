Кто стал депутатом Жогорку Кенеша вместо Шыкмаматова

Алмамбет Шыкмаматов вышел из партии "Ата Мекен" и отказался от мандата. Вместо него депутатом стал другой "атамекеновец".



Нурбек Сыдыгалиев стал новым депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" вместо Алмамбета Шыкмаматова, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Теперь уже экс-глава парламентской фракции "Ата Мекен" Шыкмаматов сегодня, 27 декабря, заявил, что сдает депутатский мандат и уходит из одноименной партии из-за разногласий с ее лидером Омурбеком Текебаевым.

Как рассказали в ЦИК, заявление от Шыкмаматова поступило и он был лишен депутатского мандата.



sputnik.kg