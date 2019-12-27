Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента.

Крушение самолета под Алматы — погибли 14 человек, Токаев соболезнует.

На борту самолета, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан, было 95 пассажиров и пять членов экипажа.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы близ Алматы.

"Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с премьером Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", — написал Токаев в Twitter.

Сегодня утром в Алматы разбился самолет, на борту которого было 100 человек. После взлета судно потеряло высоту и упало на дом.

​На борту самолета, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан, было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Он вылетел в 7:05 и пропал с радаров. При взлете борт потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением.

Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат Алматы сообщает о 14 погибших и 35 пострадавших. Правительственная комиссия разбирается в инциденте.

Подробнее об авиакатастрофе читайте в нашем онлайн-репортаже.

sputnik.kg