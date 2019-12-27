Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента.

Крушение самолета под Алматы — погибли 14 человек, Токаев соболезнует.
На борту самолета, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан, было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы близ Алматы.
"Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с премьером Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", — написал Токаев в Twitter.
Сегодня утром в Алматы разбился самолет, на борту которого было 100 человек. После взлета судно потеряло высоту и упало на дом.
На борту самолета, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан, было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Он вылетел в 7:05 и пропал с радаров. При взлете борт потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением.
Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат Алматы сообщает о 14 погибших и 35 пострадавших. Правительственная комиссия разбирается в инциденте.
Подробнее об авиакатастрофе читайте в нашем онлайн-репортаже.
sputnik.kg
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