Садык Шер-Нияз станет лидером фракции "Ата Мекен"

Садык Шер-Нияз станет лидером фракции "Ата Мекен". Об этом Kaktus.media сообщили собственные источники.



Алмамбет Шыкмаматов уходит с поста лидера фракции "Ата Мекен". Он озвучил причину

Напомним, что депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов уходит с поста лидера фракции "Ата Мекен". Об этом он сообщил Kaktus.media сам. Шыкмаматов отметил, что причиной ухода с должности стали непреодолимые разногласия с лидером партии "Ата Мекен" Омурбеком Текбаевым.

Биография

Садык Шер-Нияз родился 10 марта 1969 года в селе Чон-Капка Таласской области Киргизской ССР. Депутат от фракции "Ата Мекен".

Общественный деятель Кыргызской Республики, кинорежиссер, продюсер, основатель общественного фонда "Айтыш", литературного клуба "Калемгер", киностудии "Айтыш Фильм", Международного кинофестиваля "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов",

Всемирного кинофестиваля Азиатского кино в Лос-Анджелесе (США), один из основателей кинопремии "Ак Илбирс", председатель Союза кинематографистов Кыргызстана. Режиссер фильмов "Курманджан датка", "Первый кадр", "Пусть не погаснет звезда Чынгыза", "Аян", "Форс-мажор".

Образование:

1987 - окончил Фрунзенский машиностроительный техникум по специальности "техник-технолог";

2000 - юридический факультет КНУ им. Жусупа Баласагына;

2009 - высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Хотиненко, Павла Финна, Владимира Фенченко).

Трудовая деятельность:

1996-1998 - директор ЧП "АЧЕКЕЙ";

1994-1996 - юрист-консультант ПКФ "ШЕР";

1998-2004 - помощник депутата Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР;

2004-2007 - заместитель акыйкатчи КР;

2010 - министр культуры и информации КР;

2012-2013 - сопредседатель политической партии "Замандаш-Современник";

С октября 2015 года - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии "Ата Мекен".

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