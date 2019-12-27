Алмамбет Шыкмаматов уходит с поста лидера фракции "Ата Мекен". Он озвучил причину

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов уходит с поста лидера фракции "Ата Мекен". Об этом Kaktus.media сообщил он сам.



Шыкмаматов о новом поколении, реакции властей и политическом режиме в Кыргызстане 7

По его словам, он останется независимым депутатом.

Как сообщил Шыкмаматов, причиной ухода с должности стали непреодолимые разногласия с лидером партии "Ата Мекен" Омурбеком Текбаевым.

Шыкмаматов также является заместителем председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Фракция "Ата Мекен" - самая малочисленная фракция парламента. В ее состав входит 11 депутатов. До своего уголовного дела лидером фракции был сам Омурбек Текбаев. Потом Шыкмаматов стал и. о. лидера фракции. С октября 2017 года был лидером фракции.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60

kaktus.media