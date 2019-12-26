В Баткене мужчина выдавал себя за сотрудника ГКНБ, сбежав из колонии

Когда подозреваемого задержали, он вновь назвался не своим именем, хотя признался в совершенных преступлениях.
Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Кадамджайского района задержали 37-летнего М. Н., подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.
Мужчина подозревается в серии мошеннических действий. Он представлялся сотрудником Госкомитета национальной безопасности Русланом Жээнбековым.
"Входя в доверие к своим жертвам, мужчина брал у них деньги якобы за помощь в оформлении земельного участка, на панихиду по матери, автомобиль Mercedes-Benz, вещи, двух баранов. По предварительным данным, общий ущерб составил почти 500 тысяч сомов", — говорится в сообщении.
Данные факты зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Когда подозреваемого задержали, он назвался Алмазом Абдужапаровым и признался во всех вышеперечисленных преступлениях.
Потерпевший Мойталифу Маймайтяминг и его адвокат Аскар кызы Жанара во время пресс-конференции по факту мошеннических действий Сыргыка Кенжебаева
Позже следствие установило, что задержанный вновь представился не своим именем. Выяснилось, что в 2016 году М. Н. был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и объявлен в розыск после побега из исправительной колонии.
Кадамджайский районный суд водворил подозреваемого в СИЗО на время следствия, досудебное производство продолжается.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!