В Баткене мужчина выдавал себя за сотрудника ГКНБ, сбежав из колонии

Когда подозреваемого задержали, он вновь назвался не своим именем, хотя признался в совершенных преступлениях.

Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Кадамджайского района задержали 37-летнего М. Н., подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.



Мужчина подозревается в серии мошеннических действий. Он представлялся сотрудником Госкомитета национальной безопасности Русланом Жээнбековым.

"Входя в доверие к своим жертвам, мужчина брал у них деньги якобы за помощь в оформлении земельного участка, на панихиду по матери, автомобиль Mercedes-Benz, вещи, двух баранов. По предварительным данным, общий ущерб составил почти 500 тысяч сомов", — говорится в сообщении.

Данные факты зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Когда подозреваемого задержали, он назвался Алмазом Абдужапаровым и признался во всех вышеперечисленных преступлениях.

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Позже следствие установило, что задержанный вновь представился не своим именем. Выяснилось, что в 2016 году М. Н. был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и объявлен в розыск после побега из исправительной колонии.

Кадамджайский районный суд водворил подозреваемого в СИЗО на время следствия, досудебное производство продолжается.



sputnik.kg