Равшан Жээнбеков: Не бойтесь их! Мы будем бороться до конца!

Бишкекский горсуд оставил экс-депутата ЖК под стражей

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о заключении экс-депутата ЖК Равшана Жээнбекова под стражу до 9 февраля 2020 года.

Активист Адиль Турдукулов разместил на своей странице в Facebook видео, на котором задержанный политик, уходя, крикнул в суде своим соратникам: «Не бойтесь их! Мы будем бороться до конца!».



Напомним, Равшана Жээнбекова задержали 12 декабря по подозрению в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий, произошедших 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Первомайский райсуд заключил экс-депутата под стражу до 9 февраля.

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