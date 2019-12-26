Равшан Жээнбеков: Не бойтесь их! Мы будем бороться до конца!

Бишкекский горсуд оставил экс-депутата ЖК под стражей
Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о заключении экс-депутата ЖК Равшана Жээнбекова под стражу до 9 февраля 2020 года.
Активист Адиль Турдукулов разместил на своей странице в Facebook видео, на котором задержанный политик, уходя, крикнул в суде своим соратникам: «Не бойтесь их! Мы будем бороться до конца!».
Напомним, Равшана Жээнбекова задержали 12 декабря по подозрению в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий, произошедших 7-8 августа в селе Кой-Таш.
Первомайский райсуд заключил экс-депутата под стражу до 9 февраля.
VESTI.KG
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