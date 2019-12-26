Абылгазиев высказал мнение об исках против СМИ

Сегодня, 26 декабря, прошла церемония награждения работников средств массовой информации, приуроченная к празднованию Дня информации и печати и Дня работников телевидения и радио.

Представители Матраимовых попросили суд заблокировать журналистское расследование 11

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев поздравил работников средств массовой информации с прошедшими профессиональными праздниками и с наступающим 2020 годом.

"Быть журналистом в наше непростое время – это, конечно, прежде всего огромная ответственность. Благодаря вашему труду, наши граждане узнают о последних общественно-политических и культурных событиях, происходящих как в стране, так и за ее пределами. Сегодня сложно представить нашу жизнь без средств массовой информации. Я хотел бы отметить роль СМИ именно в социально-экономических преобразованиях страны. Как премьер-министр я часто встречаюсь с журналистами и не понаслышке знаю о сложностях вашей работы", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Иски к СМИ

Премьер-министр также высказал свое мнение относительно дискуссий вокруг исков к средствам массовой информации.

"Я абсолютно убежден в том, что свобода слова в Кыргызстане – это одно из наших важнейших достижений. И наша страна является лидером в регионе по свободе слова. Это факт, который никто оспорить не может. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать свое мнение, а средства массовой информации – свободно распространять это. Однако, как и наша страна, отечественная пресса сегодня переживает непростые этапы становления и развития. И журналисты не должны забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах.

Я рад наблюдать за тем, как СМИ в последние годы все больше стали обращать внимание на качество публикуемых материалов, заметно усиливают редакционные требования, все больше практикуют самоцензуру. И я убежден в том, что мы должны делать все, чтобы и дальше укреплять свободу слова в Кыргызстане и сохранять эти позитивные тенденции. Качественное и объективное освещение событий в стране чрезвычайно важно для нас, ведь сегодня мы живем в условиях, когда силу информации переоценить сложно.

И здесь я хотел бы подчеркнуть, что иски против СМИ – не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия разрешения возникающих вопросов.

Наша сила в открытости. Мы ничего не скрываем и готовы открыто обсуждать любые темы, приводить свои доводы и спорить. У нас нет больших запасов нефти и газа, но у нас есть свободолюбивое, демократическое общество, свобода слова и свобода выбора", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства особо отметил, что важным фактором успешного продвижения вперед является стабильность. Начиная с 2018 года, в Кыргызстане удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, что отмечают и авторитетные международные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие организации.

"Но самое главное достижение – это мир, стабильность и единство народа. В этом, безусловно, есть и огромная заслуга журналистского сообщества, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев. – Нам предстоит еще много работы, мы не должны отставать от цивилизованного мира. Наступает эра технологических революций и свершений. Поэтому считаю, что ваша задача - это всемерно помогать нам в этом непростом процессе. Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам всех наилучших благ, успехов в труде и здоровья!"

Глава правительства вручил награды работникам средств массовой информации.

Абылгазиев высказал мнение об исках против СМИ

Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.

12 декабря стало известно, что Матраимов подал иск против "24.kg", "Азаттыка", Kloop и журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова. Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22,5 млн сомов - к "Азаттыку", 12,5 млн - к Kloop, 15 млн - к "24.kg", к журналисту Токтакунову - 10 млн. Судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков. Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ, а решение суда назвал давлением на СМИ.

Позже адвокаты ходатайствовали о снятии ареста со счетов массмедиа. В итоге суд отменил решение об аресте счетов.

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