Руководство СДПК вызвано на допрос в ГСУ МВД

Депутаты Жогорку Кенеша должны явиться сегодня в следственную службу
Представителей руководства партии СДПК вызвали на допрос в ГСУ МВД. Об этом сообщается на странице «социал-демократов» в Facebook.
«Приглашены в ГСУ МВД: и.о. председателя Асель Кодуранова, заместители председателя Ирина Карамушкина, Кундуз Джолдубаева, также член политсовета Мээрбек Мискенбаев», - говорится в публикации.
Сообщается, что допрос состоится сегодня. Депутаты и члены партии должны прибыть в МВД к 15:00 часам.
Напомним, депутаты Асель Кодунарова и Ирина Карамушкина подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!