Руководство СДПК вызвано на допрос в ГСУ МВД

Депутаты Жогорку Кенеша должны явиться сегодня в следственную службу

Представителей руководства партии СДПК вызвали на допрос в ГСУ МВД. Об этом сообщается на странице «социал-демократов» в Facebook.

«Приглашены в ГСУ МВД: и.о. председателя Асель Кодуранова, заместители председателя Ирина Карамушкина, Кундуз Джолдубаева, также член политсовета Мээрбек Мискенбаев», - говорится в публикации.

Сообщается, что допрос состоится сегодня. Депутаты и члены партии должны прибыть в МВД к 15:00 часам.

Напомним, депутаты Асель Кодунарова и Ирина Карамушкина подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

VESTI.KG