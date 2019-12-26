Адвокат: Алмазбек Атамбаев снова ушел из кабинета суда в знак протеста

Сегодня, 26 декабря, в здание ГКНБ продолжилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева, где обвиняемым проходит бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.



Суд по делу Азиза Батукаева будет проводиться в СИЗО ГКНБ 6

Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что процесс был отложен на 9 января 2020 года, так как не явился из-за своей болезни подсудимый Абдухалим Раимжанов.

"Алмазбек Атамбаев пришел в зал, точнее, в кабинет. Когда судья зашел в суд, Атамбаев, протестуя, вышел из этого помещения. Тем самым он протестует против того, что процесс назначили в этом кабинете, а не в зале суда", - сказал Слесарев.

Он отметил, что еще один адвокат Нина Зотова ходатайствовала перед судом о переносе судебного разбирательства в здание Первомайского райсуда Бишкека, а не проведении его в здании ГКНБ.

"Судья не рассмотрел ходатайство адвоката Зотовой и оставил его открытым до 9 января 2020 года. Потом рассмотрит суд и вынесет решение", - сказал адвокат Слесарев.

Напомним, якобы смертельно больного Батукаева освободили в 2013 году. Тогда в стране разразился политический скандал, в результате которого последовали отставки. Генпрокуратура возобновила дело по освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и передала его в МВД в конце апреля 2019 года. По делу задержаны пять медиков, среди которых Ирина Цопова. Экс-глава Минздрава Динара Сагинбаева, начавшая сотрудничать со следствием, отпущена под домашний арест. Задержан, а потом отпущен экс-зампрокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев.

Шамиля Атаханова задержали 21 мая. После того как ему стало плохо на допросе, его отвезли в больницу. По сообщению МВД, Атаханов на допросе сообщил, что Батукаева освободили по поручению Атамбаева. Также при допросе депутата Зарылбека Рысалиева ему стало плохо, его с подозрением на инфаркт увезли в больницу. Позже ему определили меру пресечения в виде домашнего ареста. 15 июля стало известно, что экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск, он выехал за пределы страны.

9 августа обвинения предъявили бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

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