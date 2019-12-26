Лжесотрудника ГКНБ подозревают в более 10 фактах мошенничества

На мужчину, который представлялся сотрудником ГКНБ, написали заявление больше 10 человек. Об этом сообщили в УВД области.



Как уточняется, сотрудниками милиции задержан 37 летний Нурланбек Долотбекович Момбеков, житель Сузакского района. УВД подозревает, что он представлялся сотрудником ГКНБ и обманом забрал у жителей деньги, автомобиль, продукты питания и одежду.

По информации УВД, 4 декабря с заявлением в милицию обратился житель села Бирлик Кадамжайского района, который сообщил, что с июля по октябрь 2019 года обманным путем, под различным поводом у него взял 180 тыс. сомов некий 27-летний сотрудник ГКНБ Руслан Толонов.

Кроме того, 12 декабря в милицию обратился 54-летний житель Кадамжая, который сообщил, что сотрудник ГКНБ по имени Руслан Жээнбеков обманом взял у него автозапчасти на 24 тыс. сомов 6 сентября 2019 года и скрылся.



В тот же день в милицию пришел еще один заявитель, который указал, что мужчина представился работником ГКНБ и взял в его магазине одежду на 15 тыс. сомов и скрылся.

Кроме того, 51-летний житель Кадамжай пожаловался в милиции что сотрудник ГКНБ по имени Руслан Жээнбеков взял в его магазине продукты на 26 тыс. 340 сомов якобы на похороны своей матери и по сей день не возвращает средства. У еще одного заявителя он также под предлогом похорон своей матери и для чтений молитвы взял 30 тыс. сомов.

Кроме этого, милиционеры полагают, что задержанный причастен еще к шести фактам обмана со стороны лжесотрудника ГКНБ. Например, в Кызыл-Кие "чекист" завладел автомашиной марки "Мерседес-Бенц", двумя баранами и одеждой на 11 тыс. сомов.

В здании милиции арестованный признал свою вину по всем вышеуказанным фактам и представился Алмазом Абдужапаровым, жителем Чон-Алайского района.

В ходе следственных действий выяснилось, что он выдает себя за другого человека. Его настоящее имя Момбеков Нурланбек Долотбекович. Он разыскивался УВД Оша, ранее судим. Решением суда он взят под стражу на два месяца.

kaktus.media