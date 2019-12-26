Родственники и сторонники Равшана Жээнбекова вышли на митинг к "Белому дому". Они требуют справедливого суда и его освобождения из СИЗО.
Отметим, что сегодня, 26 декабря, в Бишкекском горсуде прошло судебное разбирательство по жалобе адвоката Замира Жоошева, защищающего права политического деятеля Равшана Жээнбекова. Его арестовали 12 декабря и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района.
Судебная коллегия горсуда оставила в силе решение Первомайского райсуда Бишкека.
kaktus.media
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