Родственники Равшана Жээнбекова вышли на митинг к "Белому дому".

Родственники и сторонники Равшана Жээнбекова вышли на митинг к "Белому дому". Они требуют справедливого суда и его освобождения из СИЗО.



Отметим, что сегодня, 26 декабря, в Бишкекском горсуде прошло судебное разбирательство по жалобе адвоката Замира Жоошева, защищающего права политического деятеля Равшана Жээнбекова. Его арестовали 12 декабря и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района.



Судебная коллегия горсуда оставила в силе решение Первомайского райсуда Бишкека.

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