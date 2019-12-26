Депутаты вышли из себя. Не могут определиться, обсуждать ли смог в Бишкеке

Депутаты Жогорку Кенеша вышли из себя, решая, обсуждать ли смог в Бишкеке. Это произошло в начале заседания парламента сегодня, 26 декабря.
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Парламентарии поспорили, нужно ли рассматривать вопрос о смоге в Бишкеке. Инициатором проекта постановления "О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке" является Марлен Маматалиев.
Кожобек Рыспаев возмутился тем, что вопрос еще не рассмотрел профильный комитет, и заявил, что нужно снять вопрос с повестки, чтобы не нарушать регламент.
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Марлен Маматалиев ответил, что пока парламент рассмотрит вопрос о загрязнении воздуха, закончится зима: "Нет времени ждать месяц. Ваши дети тоже дышат этим воздухом. Такое было в практике, когда комитет рассматривал вопросы в срочном порядке".
Маматалиева поддержал Тазабек Икрамов.
"Люди выходят на акции. Какие только слова люди не говорят из-за загрязненного воздуха. А вы, комитет, сидите и говорите: "Мы знаем, но не рассмотрели". Если знали, тогда нужно было рассмотреть. До сегодняшнего дня тянете решение", - вышел из себя Икрамов.
Хватит выходить и качать свое.
Депутат Экмат Байбакпаев возмутился тем, что вопрос не легко решить: "Сколько раз мы рассматривали вопрос. Но как решить его, если не хватает электроэнергии".
Спикер призвал нардепов быть терпеливее. Между Экматом Байбакпаевым и Тазабеком Икрамовым чуть не началась драка. Между ними встали другие депутаты и помешали конфликту.
kaktus.media
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