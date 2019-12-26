Депутаты вышли из себя. Не могут определиться, обсуждать ли смог в Бишкеке

Депутаты Жогорку Кенеша вышли из себя, решая, обсуждать ли смог в Бишкеке. Это произошло в начале заседания парламента сегодня, 26 декабря.

В Бишкеке станет меньше смога? Все новостройки предложили газифицировать 26

Парламентарии поспорили, нужно ли рассматривать вопрос о смоге в Бишкеке. Инициатором проекта постановления "О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке" является Марлен Маматалиев.

Кожобек Рыспаев возмутился тем, что вопрос еще не рассмотрел профильный комитет, и заявил, что нужно снять вопрос с повестки, чтобы не нарушать регламент.



Организаторы флешмоба #БишкекСмог предложили отказаться от новогодних салютов 7

Марлен Маматалиев ответил, что пока парламент рассмотрит вопрос о загрязнении воздуха, закончится зима: "Нет времени ждать месяц. Ваши дети тоже дышат этим воздухом. Такое было в практике, когда комитет рассматривал вопросы в срочном порядке".

Маматалиева поддержал Тазабек Икрамов.

"Люди выходят на акции. Какие только слова люди не говорят из-за загрязненного воздуха. А вы, комитет, сидите и говорите: "Мы знаем, но не рассмотрели". Если знали, тогда нужно было рассмотреть. До сегодняшнего дня тянете решение", - вышел из себя Икрамов.

Хватит выходить и качать свое.

Депутат Экмат Байбакпаев возмутился тем, что вопрос не легко решить: "Сколько раз мы рассматривали вопрос. Но как решить его, если не хватает электроэнергии".

Спикер призвал нардепов быть терпеливее. Между Экматом Байбакпаевым и Тазабеком Икрамовым чуть не началась драка. Между ними встали другие депутаты и помешали конфликту.

kaktus.media