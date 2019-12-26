Текебаев: После вступления Кыргызстана в ЕАЭС коррупция на таможне монополизировалась

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев поделился с "Азаттыком" своим мнением о журналистских расследованиях и коррупции на таможне.
Он считает, что после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз коррупция в таможне и на границе перешла в одни руки.
"На таможне таких Райымов сотни". Интересные цитаты Жээнбекова с пресс-конференции 11
"Почему вопрос о Райыме поднимается сейчас? Почему об этом не говорили в 2000-2005-2010-е годы? Потому что тогда были замешаны все. После вступления страны в Евразийский экономический союз сфера была монополизирована. Без участия главы государства, силовых органов невозможно это проворачивать. Хочу отметить, что этот бизнес транснациональный", - считает политик.
kaktus.media
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