Официально. Азимбек Бекназаров назначен послом Кыргызстана в Малайзии

Соответствующий указ подписал Сооронбай Жээнбеков
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Бекназаров Азимбек Анаркулович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Малайзии.
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Соответствующий указ подписал Сооронбай Жээнбеков
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Бекназаров Азимбек Анаркулович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Малайзии.
VESTI.KG
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