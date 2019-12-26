Депутаты ЖК чуть не подрались, обсуждая проблему смога в Бишкеке 

Потасовку между Тазабеком Икрамовым и Экматом Байбакпаевым предотвратили коллеги
На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты поспорили, стоит ли рассматривать вопрос о проблеме смога в Бишкеке. Инициатором проекта постановления «О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкек» выступил парламентарий Марлен Маматалиев, однако глава профильного комитета Кожобек Рыспаев ответил, что документ еще не рассмотрен комитетом, а это нарушает правила регламента.
Маматалиев парировал, что пока парламент рассмотрит вопрос о загрязнении воздуха, наступит весна.
- Ваши дети ведь дышат этим воздухом и болеют потом, - обратился он к коллегам.
Поддержал инициатора проекта постановления и депутат Тазабек Икрамов.
- В Бишкеке темой номер один является проблема экологии, надо рассматривать вопрос, - призвал он.
В ходе обсуждения между депутатами Тазабеком Икрамовым и Экматом Байбакпаевым произошла словесная перепалка, в результате которой парламентарии едва не подрались. Между ними встали коллеги, и конфликт был погашен
VESTI.KG
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