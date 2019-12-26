Организатор «Феминнале» - Жээнбекову: Женщина - в первую очередь человек

Однако активистки уточнили, что президент имеет право высказывать свое мнение, но не навязывать его

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не должен навязывать свое видение художникам. Об этом Vesti.kg заявила организатор нашумевшей выставки «Феминнале» Гуляим Айылчы.

Комментируя публичное заявление главы государства о том, что «во-первых, женщина - это мать, сестра, супруга и дочь», она резко возразила. По ее словам, женщина - прежде всего человек, который имеет право как угодно самовыражаться, если это не нарушает законодательство КР.

- Женщина - в первую очередь человек, - отметила Айылчы. - Рассматривать женщину относительно мужчины в корне не верно. Судя по его логике, если она не приходится никому матерью или женой, то ее ценность снижается?

Активистка напомнила, что искусство воспринимается субъективно, поэтому президент может иметь свою точку зрения по поводу «Феминнале».

- Искусство субъективно, и то, что кому-то понравился или не понравился перформанс - это вопрос вкуса и восприятия, - сказала Айылчы. - Но никакое высокопоставленное лицо не может навязывать художникам свое видение или ограничивать свободу самовыражения.

Еще один куратор выставки Жанна Араева сказала в беседе с Vesti.kg, что любой человек, вне зависимости от пола, имеет право на «контроль своего тела».

- Каждый человек имеет право на контроль своего тела, и никто не может ему говорить, что делать со своим телом, - считает Араева.

Напомним, вчера, 25 декабря, президент Сооронбай Жээнбеков провел ежегодную итоговую пресс-конференцию и отвечал на вопросы журналистов. Один из представителей прессы спросил у Жээнбекова его мнение о выставке «Феминнале».

Президент в свою очередь заявил, что ему не понравилась выставка.

«Во-первых, женщина - это мать, сестра, супруга и дочь, - заметил глава государства. - Наши предки всегда трепетно относились к женщине. Наши бабушки ходили в национальном головном уборе элечек. А то, что в обществе женщина оголяет себя, я считаю, ущемлением женщин. В первую очередь нужно думать о своих близких. Некоторые политики говорят, что была традиция оголяться женщинам в рамках игры «тоо чечмей». Это же издевательство над ними», - сказал Жээнбеков.

VESTI.KG