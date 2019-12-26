Бишкекский горсуд сегодня может изменить меру пресечения Равшану Жээнбекову

Вторая инстанция рассмотрит жалобу на ранее избранную санкцию

Сегодня Бишкекский городской суд рассмотрит жалобу по мере пресечения в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Судебное заседание назначено на 9:30 часов.

Напомним, ранее решением Первомайского райсуда Равшан Жээнбеков был водворен в СИЗО-1 Бишкека до 9 февраля 2020 года.

Экс-депутат подозревается в совершении преступлений по тяжким и особо тяжким статьям: захват в заложники бойцов «Альфы», организация массовых беспорядков и попытка захвата власти.

VESTI.KG