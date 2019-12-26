Как депутата Жогорку Кенеша лишили мандата — истории 26 декабря

Парламентария обвинили в хищении средств в период работы бухгалтером Ошского областного центра борьбы с туберкулезом. Ущерб от ее действий следствие оценило в 17 миллионов сомов.

Каждый день корреспонденты Sputnik Кыргызстан штудируют газетные архивы, чтобы выяснить, о чем писала пресса в последнюю сотню лет. Какие события обсуждала общественность в разные годы 26 декабря, читайте в новом выпуске рубрики "История одного дня из жизни Кыргызстана".

При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР

1936. Власти распорядились сократить число волков в республике: голодные хищники истребляли скот в предгорных районах. За каждого убитого волка заготовительные пункты платили 60 рублей.

1940. Больше 200 гектаров фруктовых садов посадили за год колхозы Ошской области.

1943. В Ат-Башинском районе комсомольцы собрали деньги и продукты для воспитанников местных детдомов. Они передали на нужды детей 20 килограммов овощей, немного мяса и двух живых баранов, а также 2 тысячи рублей.

1956. Геологи проводили разведывательные работы в Кочкор-Ате. Со временем этот поселок станет "нефтяной столицей" Киргизии. Черное золото в небольших количествах добывают там до сих пор.

1965. За год в республике поймали 44 тысячи ондатр. Зверька завезли сюда из Канады, и он сразу прижился в водоемах Чуйской и Иссык-Кульской областей. Несмотря на большое количество пойманных животных, биологам удавалось сохранять их численность.

Мускусная крыса (второе имя ондатры) стала одним из первых "иностранных" животных, которые прижились на территории всего СССР. В лучшие годы в Союзе добывали до 5-6 миллионов шкурок зверька, из которых шили шубы и шапки.

1973. В Киргизию прибыла делегация из Непала. Иностранцам устроили экскурсию по Фрунзе, показали природные заповедники и крупнейшие заводы.

1986. Во Фрунзе открылась "Фабрика Деда Мороза". Жителей столицы обучали самостоятельному изготовлению новогодних елок и украшений, а также праздничных костюмов.

1991. В СМИ обратилась бишкекчанка, которая рассказала, что из камеры хранения на Западном автовокзале похитили ее чемодан с вещами на 10 тысяч рублей. Женщина просила похитителей вернуть имущество.

1993. В столицу привезли новые автобусы Ikarus 256, которые производились в Венгрии. В этом транспорте, в отличие от того, который был закуплен при СССР, открывалась задняя дверь. Ранее по городу курсировали автобусы лишь с одним входом — со стороны водителя. Пресса писала, что не все пассажиры оценили новшество: некоторые из-за страха застрять в дверях дожидались привычных однодверных автобусов.

2012. Нурлан Мотуев опроверг в СМИ обвинения в изнасиловании 21-летней девушки. Позже его все-таки арестовали, но по другой статье. Мотуева задержали за публичное заявление о том, что в Кыргызстане нужно вводить законы шариата, а также за призыв к оппозиционерам жить так, как боевики запрещенной в стране террористической группировки.

В августе 2017 года Свердловский райсуд столицы приговорил Мотуева к семи годам лишения свободы. В ноябре 2018-го его перевели из колонии №27 в колонию-поселение №32.

2014. Генеральная прокуратура внесла в ЦИК представление о лишении Урмат Аманбаевой мандата депутата Жогорку Кенеша. Ее обвинили в хищении средств в период работы бухгалтером Ошского областного центра борьбы с туберкулезом. По версии следствия, в документах завышалось количество купленных лекарств, ущерб оценили в 17 миллионов сомов.

Спустя пару лет суд освободил Аманбаеву из-под стражи, назначив ей штраф 3 миллиона сомов.

2016. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшей главы ведомства Аиды Саляновой Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением в бытность и.о. министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося тогда в розыске Алексея Елисеева.

Салянову признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочили до достижения ее четырехлетним ребенком 14-летнего возраста, то есть до 2029 года. Вышестоящие инстанции оставили этот приговор без изменения.

Сейчас Салянова проходит фигурантом по уголовному делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.



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