Как депутата Жогорку Кенеша лишили мандата — истории 26 декабря

Парламентария обвинили в хищении средств в период работы бухгалтером Ошского областного центра борьбы с туберкулезом. Ущерб от ее действий следствие оценило в 17 миллионов сомов.
Каждый день корреспонденты Sputnik Кыргызстан штудируют газетные архивы, чтобы выяснить, о чем писала пресса в последнюю сотню лет. Какие события обсуждала общественность в разные годы 26 декабря, читайте в новом выпуске рубрики "История одного дня из жизни Кыргызстана".
При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР
1936. Власти распорядились сократить число волков в республике: голодные хищники истребляли скот в предгорных районах. За каждого убитого волка заготовительные пункты платили 60 рублей.
1940. Больше 200 гектаров фруктовых садов посадили за год колхозы Ошской области.
1943. В Ат-Башинском районе комсомольцы собрали деньги и продукты для воспитанников местных детдомов. Они передали на нужды детей 20 килограммов овощей, немного мяса и двух живых баранов, а также 2 тысячи рублей.
1956. Геологи проводили разведывательные работы в Кочкор-Ате. Со временем этот поселок станет "нефтяной столицей" Киргизии. Черное золото в небольших количествах добывают там до сих пор.
1965. За год в республике поймали 44 тысячи ондатр. Зверька завезли сюда из Канады, и он сразу прижился в водоемах Чуйской и Иссык-Кульской областей. Несмотря на большое количество пойманных животных, биологам удавалось сохранять их численность.
Мускусная крыса (второе имя ондатры) стала одним из первых "иностранных" животных, которые прижились на территории всего СССР. В лучшие годы в Союзе добывали до 5-6 миллионов шкурок зверька, из которых шили шубы и шапки.
1973. В Киргизию прибыла делегация из Непала. Иностранцам устроили экскурсию по Фрунзе, показали природные заповедники и крупнейшие заводы.
1986. Во Фрунзе открылась "Фабрика Деда Мороза". Жителей столицы обучали самостоятельному изготовлению новогодних елок и украшений, а также праздничных костюмов.
1991. В СМИ обратилась бишкекчанка, которая рассказала, что из камеры хранения на Западном автовокзале похитили ее чемодан с вещами на 10 тысяч рублей. Женщина просила похитителей вернуть имущество.
1993. В столицу привезли новые автобусы Ikarus 256, которые производились в Венгрии. В этом транспорте, в отличие от того, который был закуплен при СССР, открывалась задняя дверь. Ранее по городу курсировали автобусы лишь с одним входом — со стороны водителя. Пресса писала, что не все пассажиры оценили новшество: некоторые из-за страха застрять в дверях дожидались привычных однодверных автобусов.
2012. Нурлан Мотуев опроверг в СМИ обвинения в изнасиловании 21-летней девушки. Позже его все-таки арестовали, но по другой статье. Мотуева задержали за публичное заявление о том, что в Кыргызстане нужно вводить законы шариата, а также за призыв к оппозиционерам жить так, как боевики запрещенной в стране террористической группировки.
В августе 2017 года Свердловский райсуд столицы приговорил Мотуева к семи годам лишения свободы. В ноябре 2018-го его перевели из колонии №27 в колонию-поселение №32.
2014. Генеральная прокуратура внесла в ЦИК представление о лишении Урмат Аманбаевой мандата депутата Жогорку Кенеша. Ее обвинили в хищении средств в период работы бухгалтером Ошского областного центра борьбы с туберкулезом. По версии следствия, в документах завышалось количество купленных лекарств, ущерб оценили в 17 миллионов сомов.
Спустя пару лет суд освободил Аманбаеву из-под стражи, назначив ей штраф 3 миллиона сомов.
2016. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшей главы ведомства Аиды Саляновой Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением в бытность и.о. министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося тогда в розыске Алексея Елисеева.
Салянову признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочили до достижения ее четырехлетним ребенком 14-летнего возраста, то есть до 2029 года. Вышестоящие инстанции оставили этот приговор без изменения.
Сейчас Салянова проходит фигурантом по уголовному делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!