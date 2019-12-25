Президент заверил, что не знает, будет ли Асылбек Жээнбеков вновь баллотироваться в депутаты

Сооронбай Жээнбеков еще не обсуждал с братом тему грядущих выборов
Президент Сооронбай Жээнбеков еще не обсуждал со своим братом, Асылбеком Жээнбековым, тему грядущих выборов в Жогорку Кенеш. Об этом он заявил на своей итоговой пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались у главы государства, будет ли его брат, действующий депутат ЖК, участвовать на следующих выборах.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что каждый человек сам решает такие вопросы.
- Я не говорил со своим братом по данному вопросу. Это будет его решение. Не могу сказать, будет участвовать или нет, - ответил глава государства.
Кроме того, он повторил, что не будет вмешиваться в выборный процесс.
vesti.kg
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