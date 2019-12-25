Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим

Укрепление кыргызско-российских отношений хорошо влияет на жизнь мигрантов.

Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции.

По его словам, в России знают, что Кыргызстан является стратегическим партнером и близким союзником.

«Слава богу отношение к мигрантам из КР очень хорошее. Потому что знают, что мы союзники. Ведь кыргызстанцам два раза объявили миграционную амнистию. В РФ среди мигрантов отмечают наших как самых хороших и чистых. Мы тоже должны уважать и соблюдать законы страны нахождения», — сказал глава государства.

24.kg