Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим

Укрепление кыргызско-российских отношений хорошо влияет на жизнь мигрантов.
Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции.
По его словам, в России знают, что Кыргызстан является стратегическим партнером и близким союзником.
«Слава богу отношение к мигрантам из КР очень хорошее. Потому что знают, что мы союзники. Ведь кыргызстанцам два раза объявили миграционную амнистию. В РФ среди мигрантов отмечают наших как самых хороших и чистых. Мы тоже должны уважать и соблюдать законы страны нахождения», — сказал глава государства.
24.kg
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