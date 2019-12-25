Сооронбай Жээнбеков: Честно говоря, я сам предложил Бекназарову должность посла

Президент, комментируя спорное назначение экс-генпрокурора, напомнил, что Турдакун Усубалиев тоже был просто человеком из народа

Президент Сооронбай Жээнбеков сообщил о том, что сам предложил экс-генпрокурору Азимбеку Бекназарову занять пост посла Кыргызстана в Малайзии.

По словам главы государства, назначение Бекназарова и других оппозиционеров на должности не является «закрыванием ртов».

- В истории Кыргызстана были факты, когда назначали людей, неизвестных никому, и тех, кто говорил неудобные вещи, - отметил Жээнбеков. - Но эти люди были из народа. Например, Турдакун Усубалиев. Честно говоря, занять пост посла Бекназарову предложил я сам. Он долгое время был в оппозиции, и я уверен, что он хорошо будет справляться со своей работой.

vesti.kg