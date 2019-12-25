Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова

Дело бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова в руках судебных органов.
Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он сказал, что по делу Садыра Жапарова поступает много обращений.
«В этом деле решение примет суд. Я не могу вмешиваться. Лишь прошу, чтобы все решали в рамках закона. Если кто-то нарушил закон, пусть ответит», — считает глава государства.
Отметим, что Садыр Жапаров уже обратился к президенту с просьбой о помиловании.
24.kg
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