Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова

Дело бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова в руках судебных органов.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он сказал, что по делу Садыра Жапарова поступает много обращений.

«В этом деле решение примет суд. Я не могу вмешиваться. Лишь прошу, чтобы все решали в рамках закона. Если кто-то нарушил закон, пусть ответит», — считает глава государства.

Отметим, что Садыр Жапаров уже обратился к президенту с просьбой о помиловании.



24.kg