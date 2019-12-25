Жээнбеков о коррупции на таможне: Я ругаю руководителей органов, материл даже

У президента спросили, сколько еще фактов о Матраимовых ему нужно предоставить
На итоговой пресс-конференции президента журналисты спросили у Сооронбая Жээнбекова, сколько еще фактов нужно ему предоставить, чтобы обратить внимание на коррупцию в сфере таможни.
Главе государства напомнили о журналистском расследовании о вывозе средств из Кыргызстана.
«Мы передали правоохранительным органам все материалы и готовы вам вручить их копию сейчас. Вам теперь достаточно фактов или еще надо?» - обратился к президенту представитель прессы.
- По поводу коррупции на таможне хочу сказать, что сейчас я стараюсь хотя бы сократить количество взяточничества в ведомстве, - ответил Жээнбеков. - В этом направлении работа уже начата. Мы проводим цифровизацию пропускных пунктов. К примеру, на Иркештам и Торугарт мы уже установили камеры. Также я поставил задачу очистить органы, которые должны проводить проверку в ГТС. Эти коррупционные схемы строились годами, и если раньше не боролись, значит, президенты были во главе этого.
Вместе с тем он добавил, что Раимбек Матраимов не единственный коррупционер в кыргызстанской таможне.
- Вы говорите о Раиме, но таких же много, - заметил глава государства. - Вы видели, как живут другие, и даже рядовые сотрудники таможни? Никто не скрывает, что там есть коррупция. Я ругаю руководителей органов, материл даже. Сейчас политтехнологи коррупционеров хотят создать образ Раима и привязать ко мне. Понимаю, что я президент и должен отвечать. Но и вы поймите - идет следствие, в ГКНБ создана комиссия, которая ведет работу. Депутаты, Раимбек Матраимов, Ширин Айтматова и др. были вызваны на допрос.
VESTI.KG
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