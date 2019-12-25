Жээнбеков об Атамбаеве: мне небезразлична его судьба

Жээнбеков отметил, что судьбу Атамбаева решит суд, а черта, когда еще возможны были переговоры, пройдена.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прокомментировал арест своего предшественника Алмазбека Атамбаева, отметив, что последний своими действиями "завел всех в пропасть".
Глава государства заявил, что ему небезразлична судьба бывшего сопартийца, с которым они выступали вместе против режимов Акаевых и Бакиевых.
"Это нелегко. Я стал президентом и ни разу не отреагировал на его публичные выпады. Для меня важнее целостность государства. Сами дадите оценку. Были призывы, делящие страну, к захвату власти. Я ждал, что он сам остановится, но Атамбаев завел в пропасть всех. Теперь все решит закон. Этот вопрос не в моей компетенции. Черта, когда мы могли все решить вдвоем, уже пройдена", — сказал глава государства.
Жээнбеков подчеркнул, что будет защищать интересы народа Кыргызстана, а не группы людей. Президент добавил, что боится Бога и старается работать правильно.
События в Кой-Таше
Президент КР Сооронбай Жээнбеков на большой пресс-конференции в государственной резиденции Ала-Арча. 25 декабря 2019 года
7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм отбили его сторонники. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался после переговоров на тот момент с заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым.
Позже начался силовой разгон толпы молодых людей, перекрывших движение транспорта на площади Ала-Тоо в Бишкеке. По данным Генпрокуратуры, за два дня столкновений погиб один спецназовец, пострадали 175 человек. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Арестованы несколько его сторонников.
sputnik.kg
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