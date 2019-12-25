Жээнбекову задали вопрос о Матраимове. Что он ответил

Глава государства отметил, что заинтересован в том, чтобы следствие по Матраимову было доведено до конца.

Политтехнологи коррупционеров сделали из бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райыма Матраимова символ коррупции, "чтобы связать его со мной", заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, политтехнологи коррупционеров тех времен знали, что народ ненавидит коррупцию, и решили применить такой прием, когда он пришел к власти.

"Все ненавидим коррупцию. Прошу каждого жителя, журналиста помочь мне в борьбе с ней. Из Матраимова благодаря политтехнологам сделали символ коррупции, чтобы связать его со мной. Я сам заинтересован, чтобы довести все до конца. Создана группа следователей, я контролирую это дело. Все будет открыто и прозрачно", — пообещал Жээнбеков.

Также он объяснил, почему просил факты по Матраимову.

"По имеющимся фактам уже работают, если есть еще факты, то помогите. Дайте дополнительные факты. Это должно быть юридически подтверждено", — сказал президент.

Он отметил, что в 13 стран направлены запросы по имуществу бывшего заместителя главы ГТС.

Президент добавил, что продолжит работу по цифровизации работы таможенных и фискальных служб с помощью правительства России. Жээнбеков пообещал, что "хоть силой, но будут результаты и прозрачность".

sputnik.kg