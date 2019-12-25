Депутаты еще не обсуждали вопрос о снятии Дастана Джумабекова с должности спикера ЖК

Исхак Масалиев отметил, что официальное письмо находится у лидера его фракции
Депутаты парламентской фракции «Онугуу - Прогресс» еще не рассмотрели обращение их коллеги Исхака Масалиева об отзыве Дастана Джумабекова с поста спикера. Об этом Vesti.kg рассказал сам Масалиев.
- Я направил лидеру фракции официальное письмо, но когда этот вопрос будет обсуждаться, мне неизвестно, - отметил он. - По крайней мере, пока в повестку ближайшего заседания его не включили.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что депутат Исхак Масалиев внес на рассмотрение фракции предложение об отзыве Дастана Джумабекова с должности спикера ЖК.
- Я полагаю, что Джумабеков не справляется со своей должностью, и пришло время сменить торага, - пояснил он. - Спикер часто выступает защитником исполнительной власти, хотя Жогорку Кенеш должен выполнять надзорные функции. А последние выступления Дастана Артисбековича так и вовсе позорят нашу организацию.
vesti.kg
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