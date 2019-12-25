Жээнбеков: Ко мне приходят бывшие однопартийцы. Говорю им, что помогать не буду

Президент признался, что у него болит сердце, когда видит бывших соратников из СДПК
Следующий созыв в парламенте сформируют сами кыргызстанцы. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, к нему в кабинет иногда заходят отдельные лица и интересуются, как пройдут следующие выборы в Жогорку Кенеш.
- Я отвечаю, что выборы будут честными, - сказал глава государства. - В парламент придут те, за кого проголосуют сами кыргызстанцы. Сейчас начнутся агитационные работы, все партии направят свои силы, чтобы набрать голоса. Но я сделаю все, чтобы выборы прошли честно. Я не дам повториться тому, что было раньше.
Жээнбеков добавил, что к нему обращаются и его бывшие однопартийцы по СДПК.
- В парламенте я вижу своих бывших однопартийцев - у меня болит сердце, переживаю за них, - признался он. - Спрашивают меня, что будем делать? Я ответил: сами решайте вопросы, на меня не надейтесь, я ничем не помогу. По поводу процентов проходного порога, то это решит сам парламент, выслушав и изучив мнение народа.
VESTI.KG
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