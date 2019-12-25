Став президентом, я понял, что очень сложно бороться с коррупцией, — Жээнбеков

У президента спросили, считает ли он нынешние резонансные уголовные дела "репрессиями". Со слов Жээнбекова, он знает, что в обществе есть такое мнение.

Сооронбай Жээнбеков признался, что не знал, насколько сложно бороться с коррупцией, пока не стал президентом. Об этом он сказал на пресс-конференции.

У главы государства спросили, считает ли он нынешние резонансные уголовные дела "репрессиями". По словам Жээнбекова, он читал мнения о том, что борьба с коррупцией идет выборочно.

"Она не идет выборочно. Как только я вступил в должность, первым вопросом рассмотрел борьбу с коррупцией", — сказал президент.

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Жээнбеков рассказал, что у него ранее уже спрашивали, сажают ли в Кыргызстане по политическим вопросам.

"Я не стал оправдываться. Спросил, если кто-то по какому-то проекту украл сумму, равную пяти процентам ВВП, вытащил такую сумму из бюджета, можно ли это назвать преследованием?" — поделился Жээнбеков.

По его словам, став президентом, он понял, что очень сложно бороться с коррупцией. Он прямо не сказал, о каком деле идет речь, но заметил, что коррупционные проявления были не только в деле о ТЭЦ.

sputnik.kg