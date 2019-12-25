Став президентом, я понял, что очень сложно бороться с коррупцией, — Жээнбеков

У президента спросили, считает ли он нынешние резонансные уголовные дела "репрессиями". Со слов Жээнбекова, он знает, что в обществе есть такое мнение.
Сооронбай Жээнбеков признался, что не знал, насколько сложно бороться с коррупцией, пока не стал президентом. Об этом он сказал на пресс-конференции.
У главы государства спросили, считает ли он нынешние резонансные уголовные дела "репрессиями". По словам Жээнбекова, он читал мнения о том, что борьба с коррупцией идет выборочно.
"Она не идет выборочно. Как только я вступил в должность, первым вопросом рассмотрел борьбу с коррупцией", — сказал президент.
Как можно решить проблему смога в Бишкеке, рассказал Жээнбеков
Жээнбеков рассказал, что у него ранее уже спрашивали, сажают ли в Кыргызстане по политическим вопросам.
"Я не стал оправдываться. Спросил, если кто-то по какому-то проекту украл сумму, равную пяти процентам ВВП, вытащил такую сумму из бюджета, можно ли это назвать преследованием?" — поделился Жээнбеков.
По его словам, став президентом, он понял, что очень сложно бороться с коррупцией. Он прямо не сказал, о каком деле идет речь, но заметил, что коррупционные проявления были не только в деле о ТЭЦ.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!