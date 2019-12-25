Как можно решить проблему смога в Бишкеке, рассказал Жээнбеков

Президент назвал пути решения проблемы, в том числе использование электромобилей и газификацию жилых массивов.
Президент Сооронбай Жээнбеков представил свое видение борьбы со смогом над Бишкеком.
По его словам, этому явлению не первый год и возникает оно в отопительный сезон.
"Растет внутренняя миграция, на окраинах Бишкека много жилых массивов. Люди топят углем, и все выбрасывается в атмосферу. Второе — машин больше стало. Старые автомобили тоже загрязняют воздух, их становится больше", — сказал президент.
Также Жээнбеков отметил, что хаотичность строительства мешает проветриваемости города и что деревья в парковых зонах были срублены для строительства.
Президент считает, что нужно делать акцент на электромобили, газификацию жилых массивов и посадку деревьев.
sputnik.kg
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