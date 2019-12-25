Жээнбеков благодарит журналистов за вклад в борьбу с коррупцией

Глава государства анонсировал разработку новой антикоррупционной стратегии, которая адаптирована под нынешние угрозы.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил журналистов за вклад в борьбу с коррупцией.

На своей ежегодной пресс-конференции он отметил, что СМИ желают активно продолжать эту деятельность.

"Я всегда в курсе информации, которую вы публикуете", — сказал глава государства.

Он рассказал, что будет разработана новая антикоррупционная стратегия из-за появления новых угроз и схем.

"Борьба с коррупцией не прекратится. Государственная стратегия была разработана в 2012 году, с тех пор прошло семь с половиной лет. Времена меняются, появляются новые угрозы и схемы", — сказал президент.

Онлайн-репортаж с пресс-конференции главы государства читайте в материале Sputnik Кыргызстан.

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