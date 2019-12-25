Президент напомнил слова Эмиля Шукурова о том, что Бишкек не проветривается

Сооронбая Жээнбекова спросили об экологической ситуации в столице

Сооронбай Жээнбеков на сегодняшней пресс-конференции заявил, что бишкекчанам необходимо перейти на газовое отопление.

- Проблема смога есть уже не первый год, ситуация ухудшается в зимний период, - сказал президент. - Как вы знаете, растет внутренняя миграция. В столице становится все больше жителей и домов. Горожане в холодное время топят углем, что тоже влияет на качество воздуха. Кроме того, у нас в столице стало очень много машин. Многие из них старые. Также проблема в том, как построен город. Эмиль Шукуров говорил, что Бишкек расположен так, что не проветривается. Также сократилось количество зеленых насаждений.

В качестве решения Жээнбеков предложил увеличить количество электромобилей.

-Есть компании, которые выпускают такие машины, и они уже появились у нас в Бишкеке и Оше, - продолжил он. - Кроме того, нам надо газифицировать жилмассивы на окраинах Бишкека. Благо компания «Газпром» помогает нам в этом. Уже есть планы по переводу на газовое отопление некоторых районов и социальных объектов.

Президент также напомнил, что несколько лет назад парковые зоны были сданы и проданы.

-Сейчас ведется работа по приведению в порядок и строительству парковых зон, увеличению зеленых насаждений, - проинформировал Сооронбай Жээнбеков..

VESTI.KG