Сооронбай Жээнбеков: Омурбек Бабанов смешал политику и бизнес

Президент напомнил, что по делам его бывшего конкурента идут расследования
Сооронбаю Жээнбекову на пресс-конференции напомнили о том, что он в ходе президентской гонки заявил, что борьбу с коррупцией начнет с Омурбека Бабанова.
- У вас к нему были 25 вопросов. Когда вы зададите их ему? - поинтересовался журналист.
Президент ответил, что Омурбек Токтогулович смешал политику и бизнес.
- Он был в большой политике и в большом бизнесе, сказал глава государства. - Когда я был в командировке, он провел съезд и передал партию своему однопартийцу. На президентских гонках он был моим конкурентом, а после выборов он выехал из страны. К этому тоже приплели мое имя. Хотелось бы отметить, что он пример того, как политик смешал бизнес и политику. Мы видим, что идет расследование по его делам. Время покажет. Мы увидим, что будет.
vesti.kg
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