Большинство журналистов не встали, когда в зал зашел Сооронбай Жээнбеков

Президент рассказал, на что были направлены основные силы в последнее время

В госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке началась итоговая пресс-конференция президента Сооронбая Жээнбекова.

Большинство журналистов не встали, когда в зал зашел глава государства. Президента встретили редкими аплодисментами.

Жээнбеков начал выступление с отчета по итогам работы за 2019 год.

- Рад снова встретиться с вами, - сказал президент. - Мы уже виделись в ноябре. Но несмотря на это, решил еще раз провести пресс-конференцию и подвести итоги 2019 года. В моей программе была стратегия развития республики, а именно развитие регионов и борьба с коррупцией, реформа судебной системы. В последнее время наши силы были направлены на решение этих вопросов.

Глава государства особо отметил развитие регионов.

- За последние два года бюджет регионов был увеличен в два раза, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что до завершения моего срока на посту президента области будут обеспечены чистой питьевой водой.

vesti.kg