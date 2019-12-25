Ирина Карамушкина: Владимир Путин предлагал Алмазбеку Атамбаеву остаться в России

По словам депутата, встреча главы РФ и бывшего президента КР проходила в неформальной обстановке за чашкой чая

Во время последнего визита Алмазбека Атамбаева в Россию Владимир Путин предложил ему не возвращаться в Кыргызстан, но тот отказался. Об этом Vesti.kg рассказала депутат Ирина Карамушкина.

- Тогда Алмазбек Шаршенович поведал нам, что Владимир Путин встретил его очень тепло, как старого друга, - отметила она. - Их беседа прошла в неформальной обстановке. Не просто в кабинете, а за чашкой чая. Алмазбек Шаршенович, конечно, не рассказал нам подробности их разговора, но уточнил, что они коснулись темы политической ситуации в Кыргызстане, которая сложилась с приходом нового президента.

Ирина Юрьевна передала слова Атамбаева о том, что от президента России ему поступило предложение остаться в РФ, если ситуация настолько критическая.

- Но Алмазбек Шаршенович ответил, что не намерен бежать из страны, потому что ни в чем не виноват, - уточнила парламентарий.



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